7 Ağustos Pazartesi 2023: Yeni çıkan kitaplar

Ağustos ayının birinci haftasındayız ve sıcakların etkisi iyice artmaya başladı. Bu güzel havalarda çimlere uzanıp kitap okumanın keyfini ancak kitapseverler bilir. Bunun için yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için liste hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Son Teklif
Sıra dışı yazardan, sıra dışı bir kitap...
Sayfa: 560
Bilinçli Konuşma Sanatı
Konuşmalarımız, başarıya giden yolda bizi ileriye taşıyabilir veya tersine, başarısızlığa götürebilir. Wisner, bağlantı kurmanın önemini vurgular ve pozitif ve üretken bir iletişimi sürdürmenin yollarını gösterir.
Sayfa: 241
Gönül Çalab’ın Tahtı
Gönül Çalab’ın Tahtı bir baş ucu kitabı, bir hayat kılavuzu…
Sayfa: 288
Sana Aşktan Soruyorlar
Şair, yazar, psikiyatrist, eleştirmen ve yayıncı Cem Mumcu’nun son kitabı ,aşka ve ilişkilere üstten bakmayan, “had bildirmeyen”, halleri dillendiren bir delilik.
Sayfa: 324
Bileşik Etki
Olağanüstü bir hayata sahip olmaya özlem duyuyorsanız Bileşik Etki'nin gücünden faydalanın.
Sayfa: 192
Ön Yargıların Ötesindeki Türkiye
Tüm insanlığın önyargıları kıracağı yer: Her dini ve her uygarlığı kucaklayan Anadolu
Sayfa: 136
Yalnız Değilsin
Nefes kesen ters köşeleriyle zekice kurgulanmış bir roman...
Sayfa: 200
Meraklısına Mısır Mitolojisi
Meraklısına Mısır Mitolojisi, tarihteki en uzun ömürlü medeniyetlerden birinin temel değerlerini ifade eden, çağdaş kültürleri etkileyerek Batı kültür mirasının bir parçası haline gelen mısır mitlerinin büyüleyici ve karmaşık dünyasını ele alıyor.
Sayfa: 250
Suçsuzlar
İlk romanı kırk beş yaşındayken yayımlanan Hermann Broch, Nazilerin Avusturya’yı ilhakının ardından sosyalist bir dergi bulundurduğu şüphesiyle kısa süreliğine hapis yattı ancak aralarında James Joyce’un da olduğu dostları sayesinde önce İngiltere, sonra Amerika’ya göç etti. Yazarın 1950’de yayımlanan Suçsuzla’ı ise on bir hikâyeden mürekkep bir roman.
Sayfa: 260
Büyülenme
Hitler’in şaşırtıcı bir biçimde iktidara yükselişinin alegorik bir portresi.
Sayfa: 300
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com