7 Ağustos Pazartesi 2023: Yeni çıkan kitaplar Bugün ağustos ayının birinci haftası. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar okurlarını bekliyor. Sıcak havalarda çimlere uzanıp kitap okumak isteyenlere yeni eserlerden bir liste hazırladık.

Özel İçerik

Ağustos ayının birinci haftasındayız ve sıcakların etkisi iyice artmaya başladı. Bu güzel havalarda çimlere uzanıp kitap okumanın keyfini ancak kitapseverler bilir. Bunun için yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Son Teklif

Sıra dışı yazardan, sıra dışı bir kitap...

Sayfa: 560

Bilinçli Konuşma Sanatı

Konuşmalarımız, başarıya giden yolda bizi ileriye taşıyabilir veya tersine, başarısızlığa götürebilir. Wisner, bağlantı kurmanın önemini vurgular ve pozitif ve üretken bir iletişimi sürdürmenin yollarını gösterir.

Sayfa: 241

Gönül Çalab’ın Tahtı

Gönül Çalab’ın Tahtı bir baş ucu kitabı, bir hayat kılavuzu…

Sayfa: 288

Sana Aşktan Soruyorlar

Şair, yazar, psikiyatrist, eleştirmen ve yayıncı Cem Mumcu’nun son kitabı ,aşka ve ilişkilere üstten bakmayan, “had bildirmeyen”, halleri dillendiren bir delilik.

Sayfa: 324

Bileşik Etki

Olağanüstü bir hayata sahip olmaya özlem duyuyorsanız Bileşik Etki'nin gücünden faydalanın.

Sayfa: 192

Ön Yargıların Ötesindeki Türkiye

Tüm insanlığın önyargıları kıracağı yer: Her dini ve her uygarlığı kucaklayan Anadolu

Sayfa: 136

Yalnız Değilsin

Nefes kesen ters köşeleriyle zekice kurgulanmış bir roman...

Sayfa: 200

Meraklısına Mısır Mitolojisi

Meraklısına Mısır Mitolojisi, tarihteki en uzun ömürlü medeniyetlerden birinin temel değerlerini ifade eden, çağdaş kültürleri etkileyerek Batı kültür mirasının bir parçası haline gelen mısır mitlerinin büyüleyici ve karmaşık dünyasını ele alıyor.

Sayfa: 250

Suçsuzlar

İlk romanı kırk beş yaşındayken yayımlanan Hermann Broch, Nazilerin Avusturya’yı ilhakının ardından sosyalist bir dergi bulundurduğu şüphesiyle kısa süreliğine hapis yattı ancak aralarında James Joyce’un da olduğu dostları sayesinde önce İngiltere, sonra Amerika’ya göç etti. Yazarın 1950’de yayımlanan Suçsuzla’ı ise on bir hikâyeden mürekkep bir roman.

Sayfa: 260

Büyülenme

Hitler’in şaşırtıcı bir biçimde iktidara yükselişinin alegorik bir portresi.

Sayfa: 300

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ergul.tosun@ensonhaber.com