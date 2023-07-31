Beş psikanalitik vaka öyküsü: İçdünyamıza Bakış Beş kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ve sayısız ödülün sahibi dünyaca ünlü psikiyatr Vamık Volkan’ın kaleminden, insan psikolojisi hakkında bilgi edinmek isteyen herkes için eşsiz bir kaynak.

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Profesyonel psikanalitik terimlere başvurmadan, herkesin anlayabileceği şekilde kaleme alınmış olan bu eseri okurken beş gerçek vaka analizi üzerinden insan ruhunun derinliklerine ineceksiniz.

Beş kişinin psikanaliz süreçlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı kitap okurları insanın içdünyası hakkında bilgilendiriyor ve onların hikâyeleri üzerinden tüm insanların yaşadığı zihinsel gelişim ve hayata uyum süreçlerini anlatıyor.

Bu kitabın amacı, kişiler arasındaki olumlu veya olumsuz ilişkileri ve dünyanın her yerinde yaşanan iyi ya da kötü sosyal ve politik süreçleri düşündüğümüzde insan psikolojisinin bu konularda çok büyük bir rolü olduğunu hatırlatmaktır.

İçine doğduğumuz dünya, yaşayacağımız çevrenin koşulları, ebeveynlerimizin geçmiş deneyimleri ve bizi büyütürken içinde bulundukları ruh hali, nasıl bir insan olacağımızı ve nasıl hayatlar yaşayacağımızı ne kadar belirleyebilir?

Yeni sorulara yeni cevaplar

Bu kitapta, bu soruya cevap bulabileceğiniz beş vaka öyküsü yer alıyor. İnsan olma serüvenimizin ve iç dünyamızdaki farklılıkların nelerden nasıl etkilenebildiğini farklı karakterlerin yaşam öyküleri ve gerçek psikanaliz seanslarından aktarılan bilgilerle anlamaya çalışmak zihninizde yeni kavrayışlara ve yeni sorulara ortam hazırlayacak.

Sayfa: 208

İçsel ve dışsal olaylar

Dışsal ve içsel olayların nasıl iç içe geçtiğini anlatan öyküler hem mesleğinin başındaki psikoterapistler hem de insan psikolojisini anlamak isteyen tüm okurlar için yol gösterici olacak. Bu kitabı okuduktan sonra kendinize ve hayatınızdaki önemli ötekilere farklı bir gözle bakacaksınız.