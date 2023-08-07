Everest'ten çocuklara özel kitaplar Everest Yayınları'nın yeni yayınladığı çocuk kitaplarını çocukların seveceği türden. Yayın hayatına yeni başlamasına rağmen okunası kitapları çocuklara ulaştıran Everest Çocuk, bu alanda daha güzel kitapları yayınlamanın da işaretlerini verdi.

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Everest Yayınevi’nin yetkinliği ile Markhor keçisinin neşeli inadını birleştiren bu kitaplarda çocuklar ve çocuk kalanlar dünyaya, doğaya, sanata, felsefeye merakını doyururken Everest’in zirvesine giden yolu tırmanmaya başlayacak.

İsmini Himalaya dağlarında yaşayan burgu boynuzlu özel keçi türü Markhor’dan alan maskotumuz Markiş, Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat’ın özenle seçerek yayına sunduğu kitaplarda sanattan felsefeye, denizlerden dağlara meraklı yolculuklara çıkacak.

Edebiyattan, sanattan, bilimden yana; iyimser, afacan ve feylesof çocuklar için en doğru kaynakları sunmayı hedefleyen Everest Çocuk'ta her yaştan genç okur kendine yer bulacak.

Çocuklar için yeni kitaplar

Türkiye'nin köklü yayınevlerinden olan Everest Yayınları, bünyesine yeni bir marka daha ekledi. Türkiye'de kitapları en çok satan yayınevlerinden olan Everest, artık çocuk edebiyatında da var. İlk etapta yepyeni kitapları yayına hazırlayan yayınevinin kitaplarına bakalım...

İşte o kitaplar...

Uzay Güzeli

Dünyanın en güzel şeyi bir kedi mi, Mona Lisa tablosu mu yoksa Aysu Abla'nın fotoğrafı mı? Bora ve onu çok seven halası, bu sorunun cevabını bulmak zorunda çünkü uzaylılar tarafından kaçırıldılar.

Üstelik kedileri Minnoş da onlarla... Bu macera dolu eğlenceli öykü, sizi güzellik kavramı üzerine düşündürecek. Bir de uzaylıların konuştuğu dil olan Auoucayı öğreneceksiniz tabii ki.

Sevilen yazar Ayla Çınaroğlu, Uzay Güzeli'nde çocukların uzaylılarla ilintili kurduğu düşlere eşlik ediyor.

Kitap boyunca çocukların merakını devindiren Ayla Çınaroğlu, anlatımında yer verdiği deyimler ve atasözler ile de çocukların dil varlığını güçlendiriyor. Uzay Güzeli Ayla Çınaroğlu’nun yalın anlatımıyla ve Ayşe Çınaroğlu’nun çizimleri ile çocuklara sanatın öznelliğine yönelik yeni ufuklar açıyor.

Tekerleme Defteri

Tekerleme Defteri çocuklar için özellikle de dili öğrenmeye yeni başlayanlar için kıymetli bir olanak. Dil öğreniminde çocukları eğlendiren usta yazar Erol Büyükmeriç, çocuklarla evrensel hayvan sevgisini ve evrensel doğa sevgisini paylaşmayı da önemser. Çocukların birlikte neşe ve hoşgörüyle oyunlar oynayabilmeleri için kitapta onlara oyun önerileri de yazar.

Üstelik bu oyunlarda kullanılabilecek, süreci daha da eğlenceli hale getirecek tekerlemelerin de özellikle altını çizer.

Tekerleme Defteri Erol Büyükmeriç’in açık ve eğlenceli diliyle ve Serap Deliorman’ın eğlenceli çizimleriyle çocukların söz varlığına ve oyun dünyasına katkı sağlıyor.

Şen Denizler

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin çocuklarına seslenen “Şen Denizler” doğaya karşı duyarlığı güçlendirmek için eşsiz bir olanak sunuyor. Sevilen yazar Ahmet Büke, ığrıptan İzmir'in kayıklarına, öreke taşına, nice denizcilik terimini çocuklarla buluşturuyor.

Yaşam öykülerine, şarkılara, şiirlere, törenlere yer veren “Şen Denizler” çok kültürlülüğe, evrensel doğa bilgisine kucak açıyor. Aynca her bölümün sonunda daha fazlasını öğrenmek isteyen meraklı çocuklara bir sandık sunuyor: Merak Sandığı.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com