Evrim Kuran'dan Cumhuriyet'in beş kuşağının hikayesi: Telgraftan Tablete

Evrim Kuran, uzun yıllardır sürdürdüğü kuşak çalışmalarında edindiği bilgi birikimi ve deneyimle Türkiye'nin beş kuşağına bakıyor, bizi bir zaman tünelinden geçirerek yaşanan değişimlere ayna tutuyor.

Türkiye'de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran'ın ilk kitabı Telgraftan Tablete, dört yılın ardından güncellenmiş baskısı ile Mundi Yayınları'ndan çıktı. Evrim Kuran, Telgraftan Tablete'de 5 kuşağın karakteristik özelliklerini o döneme damga vuran insanlar, olaylar ve kendi soyağacını temsil eden kişilerin anılarıyla birlikte sunuyor.

Bir kuşağı anlamanın suya atılan taş gibi, etkisi dalga dalga büyüyen, yaşama, geçmişe ve geleceğe dair müthiş bir kavrayış sağladığını belirten Evrim Kuran, etkileyici ve akıcı bir anlatımla kitabını okuyucularla buluşturuyor.

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"Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesi"

Geçmişi anlamanın geleceği öngörme aracı olduğunu belirten yazar, "Jenerasyon ça­lışmanın insanı getirdiği en şahane düzlem nedir diye so­racak olursanız tereddütsüz şöyle söylerim: Bir kuşağı an­lamak, bir dönemi anlamaktır. Bir dönemi anladığınızda ise paradigmanın kıskacına sıkışmaktan kurtulursunuz. Ve sizin gibi olmayanları kendinize ait yargılarla değil, on­lara ait gerçeklerle görmeniz mümkün olur. Bu mümkün olduğunda ise dönüşürsünüz. İşte ya da evde... Bir şirket olarak ya da bir birey olarak. Telgraftan Tablete'de Türkiye'nin yaşayan beş kuşağını, pek çok alan araştırmasının yanı sıra kişisel hikâyelerim üzerin­den de anlatmaya çalıştım. Kuşak meselesine bir de bura­dan bakarak, ninelerimizi ve dedelerimizi anlayacağımızı, kızlarımızla ve oğullarımızla anlaşacağımızı düşündüm. Çünkü bir Çin atasözünde de söylendiği gibi: "Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde öteki kuşaklar serinler." diyor.