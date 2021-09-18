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    Yahya Kemal'in Celile Hanım aşkı

    Türk şiirinin usta şairi Yahya Kemal Bayatlı, Celile Hanım'a olan aşkı, edebiyatımızda yazarların ve şairlerin aşkları arasında önemli yere sahiptir.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 10:49
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    Yahya Kemal'in Celile Hanım aşkı

    Türk şiirinin usta ismi Yahya Kemal'in Nazım Hikmet'in annesi, ressam Celile Hanım ile olan aşkları dillere destandır. Kemal'in Nazım Hikmet'e ders verirken tanıştığı Celile Hanım'la olan aşkı mutlu sonlanmadı.

    Celile Hanım'ın İstanbul'dan ayrılışı üzerine, Yahya Kemal, ünlü "Sessiz Gemi" dizelerini yazar.

    Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

    Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

    Yahya Kemal in Celile Hanım aşkı #1

    "KEDİYİ GÖRMEM LAZIM"

    Yahya Kemal'in öğrencisi Nazım Hikmet, bir gün derste yazdığı şiiri hocası Yahya Kemal'e okumak ister. Nazım Hikmet'in yazdığı şiir kedi temalıdır ve bu kedi Nazım'ın çok sevdiği ve evde beslediği kedisidir.

    Yahya Kemal de Celile Hanım'a karşı duyduğu ilgiden dolayı Nazım Hikmet'e "Şiirin güzel olup olmadığını anlamam için eve gelip kediyi görmem lazım" der.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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