Yeni çıkan kitaplardan okuma seçmeleri Yeni çıkan kitapları ne kadar takip ediyorsunuz? Okumak için kararsız kaldıysanız sizi yeni hazırladığımız listeye davet ediyoruz...

Özel İçerik

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İthaki Yayınları ve bünyesinde faaliyet gösteren diğer yayınevleri etiketiyle yayınlanan yeni kitaplardan sizler için yeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Sam, Orada Mısın?

Eğer çağdaş romanlarınızın içinde ufacık bir sihir barındırmasını tercih ediyorsanız, bu duygusal genç yetişkin kitabı tam size göre...

Nasıl İnsan Olduk:İnsanlığın Kökeninin İzinde

İnsanın evrim hikâyesinin coşkulu ve kışkırtıcı bir yeniden anlatımı...

Zaman Artık Durmalı

Aldous Huxley’nin başlığını Shakespeare’in IV. Henry’sinden aldığı romanı Zaman Artık Durmalı, hedonizm ile idealizmin sonsuz kavgasını irdeleyen bir eser.

Söz Sandığım

Merve Koçak Kurt, Söz Sandığım ile tekrar merhaba diyor okura. İşaretparmağını göğsüne koyup içeriyi işaret ediyor. Şiirsel söyleyişi ve özenli kurgusuyla bambaşka bir bakış açısı vadediyor: Söz Sandığım...

Etkili Liderlerin 7 Alışkanlığı: Liderliğin Esasları

Çoksatan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabının yazarı Dr. Stephen R. Covey, sıkça sorulan bu soruya –nasıl yapılacağını bilirseniz– liderlik becerilerinin geliştirilebilir olduğu yanıtını veriyor.

Lif Mucizesi

New York Times,USA TodayvePublisher’s Weekl yçoksatanı Lif Mucizesi, bir sağlık kitabından çok daha fazlası...

Ada Evi

Sıcak yaz günlerinde ruhunuzu serinletecek müthiş bir kitap...

İthaka

Ödüllü yazar Claire North, Penelopeia'nın Şarkıları üçlemesinin ilk kitabı İthaka'da Kral Odysseus’un şanının gölgesinde bırakılmış İthaka Adası’nı, sarayda çevrilen dolapları ve hepsinden önemlisi bunca zamandır hakkı yeterince teslim edilmemiş becerikli Penelopeia’yı hem insanların hem de tanrıların gözünden, gerçek ve yalın hâliyle anlatıyor.

Aline ve Valcour:Felsefi Roman (2 cilt)

Aline ve Valcour, Sade denen bulmacanın eksik parçası ve Fransız edebiyatının kilit metinlerinden biri.

Randevu

Katharina Volckmer’in ilk romanı Randevu, 2020’de yayınlandı ve Almanya’da doğup büyümüş genç bir yazarın Hitler’e, Yahudilere ve soykırıma atıfta bulunan cüretkâr bir eser kaleme alması geniş kitleler tarafından ilgi ve tepkiyle karşılandı.

Acile Tek Giden

Yetişemediğin cenazeye benziyor dünya.