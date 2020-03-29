Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe koronavirüs engeli

Kraliçe II. Elizabeth’in doğum günü de koronavirüs salgınından nasibini aldı.

Buckingham Sarayı’ndan, Trooping The Colour adı verilen kutlamanın bu yıl yapılamayacağı açıklandı.

Saray duyurusunda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir.” denildi.

BAHÇE PARTİSİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen hafta, Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.

ASKERİ TÖRENLE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor.

67 YILDIR TAHTTA

67 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.