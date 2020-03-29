taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe koronavirüs engeli

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan Trooping the Colour adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamıyor.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 11:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kraliçe II. Elizabeth’in doğum günü de koronavirüs salgınından nasibini aldı.

Buckingham Sarayı’ndan, Trooping The Colour adı verilen kutlamanın bu yıl yapılamayacağı açıklandı.

Saray duyurusunda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir.” denildi.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe koronavirüs engeli

BAHÇE PARTİSİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen hafta, Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.

ASKERİ TÖRENLE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor.

Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe koronavirüs engeli

67 YILDIR TAHTTA

67 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.

İlginizi Çekebilir
Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk ölüm
70 yaşlarındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk can kaybı yaşanırken, Başbakan Jacinda Ardern, "Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." dedi.
Vuhan'da isyan çıktı
Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Vuhan kentinde halk koronavirüs tedbirleri nedeniyle polise saldırarak, isyan çıkardı.
Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'ye başarı diledi.
Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, 19 günlük karantina sürecinin ardından, USNS Comfort yüzen hastane gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünden New York'a yolcu etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
187
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
178
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
117
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar
154
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
62
Vuhan'da isyan çıktı
Vuhan'da isyan çıktı
76
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur’un babası konuştu
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur’un babası konuştu
103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir