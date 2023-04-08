Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti

Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Freiburg'un ev sahipliğinde Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Bayern Münih oldu.

Lig lideri Münih'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Hollandalı stoper Matthijs de Ligt kaydetti.

Tuchel, ligde 2'de 2 yaptı

Böylelikle hafta içinde rakibine 2-1 mağlup olarak Almanya kupasına veda eden Bayern Münih, Freiburg'tan rövanşı aldı.

Bayern Münih ayrıca yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde ligde oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti

Bayern Münih, 58 puana yükseldi

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih 58 puana yükseldi. Freiburg ise 47 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin 28. sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Freiburg, Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşacak.

Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti
Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti
Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti
Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti