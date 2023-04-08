Bayern Münih'e Freiburg karşısında tek gol yetti

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Freiburg'un ev sahipliğinde Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Lig lideri Münih'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Hollandalı stoper Matthijs de Ligt kaydetti.
Tuchel, ligde 2'de 2 yaptı
Böylelikle hafta içinde rakibine 2-1 mağlup olarak Almanya kupasına veda eden Bayern Münih, Freiburg'tan rövanşı aldı.
Bayern Münih ayrıca yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde ligde oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih, 58 puana yükseldi
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih 58 puana yükseldi. Freiburg ise 47 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin 28. sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Freiburg, Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşacak.