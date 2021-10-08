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FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı. İşte sonuçlar..
- AA
- 08.10.2021 - 07:26
Afrika Elemeleri ikinci turunda alınan sonuçlar şu şekilde:
B Grubu
Ekvator Ginesi: 2 - Zambiya: 0
Tunus: 3 - Moritanya: 0
C Grubu:
Liberya: 1 - Yeşil Burun Adaları: 2
Nijerya: 0 - Orta Afrika Cumhuriyeti: 1
E Grubu:
Ruanda: 0 - Uganda: 1
Mali: 5 - Kenya: 0
J Grubu:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 2 - Madagaskar: 0
Tanzanya: 0 - Benin: 1