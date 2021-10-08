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    FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar

    FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 08.10.2021 - 07:26
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    FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar

    Afrika Elemeleri ikinci turunda alınan sonuçlar şu şekilde:

    B Grubu

    Ekvator Ginesi: 2 - Zambiya: 0

    Tunus: 3 - Moritanya: 0

    C Grubu:

    Liberya: 1 - Yeşil Burun Adaları: 2

    Nijerya: 0 - Orta Afrika Cumhuriyeti: 1

    E Grubu:

    Ruanda: 0 - Uganda: 1

    Mali: 5 - Kenya: 0

    J Grubu:

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 2 - Madagaskar: 0

    Tanzanya: 0 - Benin: 1

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