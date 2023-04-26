Fenerbahçe savunmasından kötü haber: Attila Szalai sakatlandı Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada takipçisi Fenerbahçe puan farkını kapatma fırsatını değerlendiremedi.

İstanbulspor ile sahasında 33 berabera kalan Fenerbahçe karşılaşmadan bir de oyuncunusu kaybederek ayrıldı.

1-2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de, savunma oyuncusu Attila Szalai, Sivasspor deplasmanı öncesinde sakatlandı.

Bu kapsamda Fenerbahçe'den sakatlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıkalamada, "Futbolcumuz Attila Szalai’nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Attila Szalai'nin 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta süre alan Attila Szalai, 3 gol ve 2 asist kaydetti.