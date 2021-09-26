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    Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 17:49
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    Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

    Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada oynayamayacak.

    Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek de forma giyemeyecek.

    İLK 11’LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

    Göztepe:

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