Attila Szalai: Hedefimiz şampiyonluk Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Macar stoper, hiç sakatlanmadığını söylerken tahtaya 3 kez vurunca basın mensuplarını da şaşırttı.

AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, derbiden 3 puanla ayrılmayı umduklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan 25 yaşındaki savunmacı, iyi yolda olduklarını belirtti.

"Pazar günü 3 puanla dönmek istiyoruz"

Önemli maçlar oynadıklarına dikkati çeken Szalai şöyle konuştu:

"Geçmişte zor maçlar vardı ama şu ana kadar önemli 3 puanlar elde ettik. Milli aradan önce Alanya'ya karşı önemli bir galibiyet aldık. Şimdi derbiye odaklanıyoruz. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günü 3 puanla ayrılmayı umuyoruz."

"Sistemde iyi neticeler aldık"

Sarı-lacivertli takımın savunmada 3'lü ve 4'lü oynamasına ilişkin soruya Macar oyuncu şöyle yanıt verdi:

"Bana göre sistem futbolda her şey anlamına gelmiyor. Sisteme hocamız karar veriyor. Temel olarak sistemler bunlar ama maç içinde sistemler değişir. Bizler şu anda rakibe yönelik en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Derbilerde iyi sonuçlar elde edemedik ama umuyorum pazar günü bu değişecek. Avrupa'da ise 3'lü sistemde iyi neticeler aldık."

"Rakibimizi iyi analiz ettik"

"Beşiktaş hücumda kaliteli isimlere sahip ama sadece Beşiktaş özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da yetenekli ve kaliteli oyuncular mevcut. Rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik ve o maç için en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız."

"Çok mutluyum"

"Futbolcu olarak en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Sakatlıkla ilgili problem yaşamadım. Genel olarak vücuduma bakan bir futbolcuyum. Futbol adına geliştirmem gereken noktaların üzerinde duruyorum. Antrenman, besin ve dinlenme. Bu 3 faktör çok önemli. Çok mutluyum çünkü çok maça çıktım. Futbolcu için en mutlu edici şeylerden biri sürekli sahada olmaktır. Bunu gerçekleştirmek için güçlü bir efor ortaya koymak gerekiyor. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız."

"Hedefimiz şampiyonluk"

"Takımda kaliteli ve karakterli oyuncular mevcut. Ben de bu takımın parçası olduğum için mutluyum. Yanımdaki isimlerin değişmesi benim için problem teşkil etmiyor. Herkes hazır sonuçta. Adaptasyon futbolda önemlidir. Takım arkadaşlarınızla güçlü iletişim önemli. Defansta iyi birliktelik çok önemli. Bu yolda iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

"Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Elbette sıralamaya bakıyoruz ama en önemlisi bizim kendi oyunumuz çünkü hedefimiz şampiyonluk. Fedakarlıkla istediğimiz sonuca erişeceğimize inanıyoruz. Bizim için hedef her maç 3 puan elde etmek. Ligin sonu yaklaşıyor. Mantalitemiz her maç bizim için ayrı önem ifade ediyor. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle taraftarlarımız mutlu etmek istiyoruz. Umuyoruz pazar günü 3 puanı alacağız. Elbette her galibiyet motivasyon sağlar."

"Güçlü noktadayız"

Szalai, ofansif oyundan takım olarak keyif aldıklarını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: