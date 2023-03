AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, derbiden 3 puanla ayrılmayı umduklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan 25 yaşındaki savunmacı, iyi yolda olduklarını belirtti.

Önemli maçlar oynadıklarına dikkati çeken Szalai şöyle konuştu:

Sarı-lacivertli takımın savunmada 3'lü ve 4'lü oynamasına ilişkin soruya Macar oyuncu şöyle yanıt verdi:

"Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Elbette sıralamaya bakıyoruz ama en önemlisi bizim kendi oyunumuz çünkü hedefimiz şampiyonluk. Fedakarlıkla istediğimiz sonuca erişeceğimize inanıyoruz. Bizim için hedef her maç 3 puan elde etmek. Ligin sonu yaklaşıyor. Mantalitemiz her maç bizim için ayrı önem ifade ediyor. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle taraftarlarımız mutlu etmek istiyoruz. Umuyoruz pazar günü 3 puanı alacağız. Elbette her galibiyet motivasyon sağlar."