Beşiktaş, Gedson Fernandes için 35 milyon euro talep ediyor Beşiktaş Yönetimi, Gedson Fernandes'in bonservis bedeli için teklif yapan takımlardan 35 milyon euro istiyor.

Şenol Güneş'le birlikte çıkış yakalayan ve Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta sezonun son haftalarında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Gedson Fernandes'in geleceği netleşiyor.

Transfer döneminde en çok konuşulan isimlerin başında gelen ve Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği Portekizli futbolcu için siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.

Şenol Güneş kalmasını istiyor

Beşiktaşlı kurmaylar, Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda orta saha oyuncusuyla en az 1 sene daha devam etmek istiyor. Ancak siyah-beyazlılar, Gedson'un ayrılmasına tek koşulda sıcak bakıyor.

Bonservisinin yarısı Benfica'ya gidecek

Sezon içerisinde 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro isteyen Beşiktaş, bu rakamı 35 milyon euro seviyelerine çıkardı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Gedson’u satarsa elde edeceği bonservis gelirinin yüzde 50’sini yapılan özel anlaşma gereği eski kulübü Benfica’ya verecek.

Gösterdiği iyi performansla taraftarın beğenisini kazanan Gedson Fernandes bu sezon siyah-beyazlı formayı 36 maçta giydi. Yetenekli isim bu maçlarda 3 gol ve 7 asistle oynadı.