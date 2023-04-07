Ezgjan Alioski, Kayserispor karşısında beğeni topladı Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynadığı Türkiye Kupası maçında Ezgjan Alioski, gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girdi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kayserispor, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Mücadele ev sahibi Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu karşılaşmada Fenerbahçe, yarı finale adını yazdırdı.

Sakatlıklar nedeniyle ilk 11 başladı

Bu mücadelede ise sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Lincoln Henrique ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları nedeniyle Ezgjan Alioski ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus, uzun süredir şans vermediği Makedon oyuncuya bu maçta forma verdi.

Jorge Jesus'un gözüne girdi

Son olarak 15 Ocak tarihinde Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan sol bek oyuncusu, Kayserispor karşısında hem hücumda hem de savunmada istenilen görüntüyü verdi.

Alioski, gösterdiği istekli oyunla deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'un beğenisini kazandı ve gelecek maçlar adına ilk 11 oynama şansı arttı.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı. Alioski bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.