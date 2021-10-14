Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki güçlü rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçını izlemek ve bu dev derbiyi kaçırmak istemeyenler, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.

Trabzonspor bu sene Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakaladı ve liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan bordo-mavili ekip, liderlik koltuğundan inse bile iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe ise uzun süre teknik direktörsüz kaldı ve göreve 6 yıl sonra yeniden Vitor Pereira'yı getirdi.

Pereira 2. kez takımın başına gelirken, Başakşehir maçı hariç diğer tüm maçlar bol gollü geçti.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de üst üste lider olmayı ve liderlik koltuğunu korumayı başardı.

4 büyüklerin bu iki takımı Süper Lig'in 9. haftasında rakip olmaya ve dev bir maç izletmeye hazırlanıyor.

Bu derbiyi izlemek için sabırsızlanan taraflı-tarafsız tüm futbolseverler, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.