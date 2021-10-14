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- Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 17:00
- Güncelleme : 14.10.2021 - 17:02
Trabzonspor bu sene Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakaladı ve liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı.
Transfer döneminin hızlı takımlarından olan bordo-mavili ekip, liderlik koltuğundan inse bile iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe ise uzun süre teknik direktörsüz kaldı ve göreve 6 yıl sonra yeniden Vitor Pereira'yı getirdi.
Pereira 2. kez takımın başına gelirken, Başakşehir maçı hariç diğer tüm maçlar bol gollü geçti.
Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de üst üste lider olmayı ve liderlik koltuğunu korumayı başardı.
4 büyüklerin bu iki takımı Süper Lig'in 9. haftasında rakip olmaya ve dev bir maç izletmeye hazırlanıyor.
Bu derbiyi izlemek için sabırsızlanan taraflı-tarafsız tüm futbolseverler, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
- Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.
- Fenerbahçe: Altay, Min-jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun