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    Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İki güçlü rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçını izlemek ve bu dev derbiyi kaçırmak istemeyenler, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 17:02
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    Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Trabzonspor bu sene Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakaladı ve liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı.

    Transfer döneminin hızlı takımlarından olan bordo-mavili ekip, liderlik koltuğundan inse bile iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

    Fenerbahçe ise uzun süre teknik direktörsüz kaldı ve göreve 6 yıl sonra yeniden Vitor Pereira'yı getirdi.

    Pereira 2. kez takımın başına gelirken, Başakşehir maçı hariç diğer tüm maçlar bol gollü geçti.

    Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de üst üste lider olmayı ve liderlik koltuğunu korumayı başardı.

    4 büyüklerin bu iki takımı Süper Lig'in 9. haftasında rakip olmaya ve dev bir maç izletmeye hazırlanıyor.

    Bu derbiyi izlemek için sabırsızlanan taraflı-tarafsız tüm futbolseverler, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak.

    Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

    MUHTEMEL İLK 11'LER

    • Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.
    • Fenerbahçe: Altay, Min-jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

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