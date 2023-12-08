Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

Okan Buruk'tan futbolculara: Bu bizim liderlik maçımız

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

Türkiye ve Yunanistan enerjiden ulaşıma kadar bir dizi anlaşma imzaladı