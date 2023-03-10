Galatasaray'dan depremzedeler adına müzayede Galatasaray, gelirleri depremzedelere aktarılmak için Galatasaray Lisesi'nde müzayede organize etti. Yapılan müzayedede 17 milyon 780 bin TL toplandı.

Türkiye tarihi deprem felaketi ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili yıktı geçti.

Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi. Bu felaketin ardından Galatasaray'dan önemli bir adım gelmişti.

Galatasaray camiası depremzedeler için anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.

"17 milyon 780 bin TL toplandı"

Sarı-kırmızılıların, özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı açık artırma Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray'ın düzenlediği müzayedede toplamda 17 milyon 780 bin TL toplandı.

"Galatasaray bu konuda da öncülerden oldu, gururluyuz"

Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü, bu büyük felaketten etkilenen insanlara yardımlarını sürdürüyor. Bir ülkenin yüzde 15'i yıkılmış gibi düşünün. Her konuda olduğu gibi Galatasaray bu konuda da öncülerden oldu, gururluyuz."

"Büyük bir felaket"

Özbek, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

"Devletimizin o bölgedeki çalışmalarına destek olmak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz, Erden Bey dün oradaydı. Taraftarlarımızdan bize gelen objeleri burada açık arttırmada satıp insanlarımıza destek olacağız. 15 milyona yakın kardeşimiz bu felaketle muhatap oldu. İfade ederken, insanların üzüntüsünü belirtmesi için kelimeleri seçmeye çalışıyorum, bölgeyi gezmiş birisi olarak, oradaki felaketin anlatılması mümkün değildir. Bir depremden öte bir şey. Büyük bir felaket."

"Bir kısmını Gaziantep'e bir kısmını Maraş'a sevk edeceğiz"

Konteynır yardımı ile ilgili konuşan Başkan açıklamalarına şöyle devam etti:

"En iyi şekilde herkesin, bütün Galatasaraylılar'ın gurur duyacağı şekilde olacak. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere önce bölgeye 500 konteyner olarak çalışmalara başladık. Destekçilerimizden yardım edilmesi istendi. Sevinerek söylüyorum, çok büyük ilgi gördü. Şu anda 500'ı bölgeye sevk edeceğiz. Bir kısmını Gaziantep'e bir kısmını Maraş'a sevk edeceğiz."

Yapılan yardımlar:

- Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında giyeceği özel formayı açık arttırmada 1 milyon TL karşılığında Dursun Özbek satın aldı. Forma, Galatasaray müzesine bağışlanacak

- Hatayspor'un 2021-22 sezonu formasını 275 bin TL'ye Erden Timur satın aldı.

- İmzalı Cristiano Ronaldo formasını 500 bin TL'ye Mehmet Özbek satın aldı.

- Lionel Messi'nin formasını 800 bin TL'ye Metin Öztürk satın aldı.

- Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın imzalı forması, 500 bin TL'ye Mesude Özbek'e satıldı.

- 1999-2000 sezonunda Gheorghe Hagi'nin giydiği imzalı forma 650 bin TL'ye satıldı.

- Dorukhan Toköz'ün forması 100 bin TL'ye satıldı.

- Erden Timur, Cevad Prekazi imzalı Neuchatel Xamax maçında giyilen forma ve futbol topunu 500 Bin TL'ye satın aldı.

- Kerem Aktürkooğlu'nun Başakşehir maçındaki hat-trick yaptığı top 300 bin TL'ye satıldı.

- Tüm takım imzalı Emre Taşdemir'in forması 350 bin TL'ye satıldı.

- Merhum Ahmet Çalık'ın forması 110 bin TL'ye satıldı.

- Didier Drogba formasını Ramazan Çoban adına 500 bin TL karşılığında Dursun Özbek satın aldı.

- Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2014 EuroLeague Women final topu 275 bin TL'ye satıldı.

- Olimpik sporcu Ecem Güzel'in forması 200 bin TL karşılığında Metin Öztürk'e satıldı.

- İmzalı Volkan Demirel forması 500 bin TL'ye Bora Bahçetepe tarafından Acun Ilıcalı adına satın alındı.

- UEFA Kupası zaferindeki maç biletlerini 200 bin TL karşılığında Yasin Akkanat satın aldı.

- Erkek Basketbol Takımı'nın imzalı formasını Erden Timur, 200 bin TL'ye satın aldı.

- 18. şampiyonluğu temsilen, imzalı Ayhan Akman forması 750 bin TL'ye Ali Yüce tarafından satın alındı.

- Okan Buruk'un 1995-96 sezonu Türkiye Kupası Finali formasını 2 milyon 300 bin TL karşılığında Erden Timur satın aldı.

- Fernando Muslera'nın 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi maç forması 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.

- Tüm takım imzalı Arda Turan'ın milli takım forması 1 milyon TL'ye satıldı.

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın 20 yıl sonra gelen şampiyonluk forması 175 bin TL'ye satıldı.

- Ocak 2000'de Florya'yı ziyaret eden Gazanfer Özcan'a hediye edilen forma 1 milyon 100 bin TL'ye Erden Timur'a satıldı.

- 1999-2000 sezonuna ait Fatih Terim de dahil tüm takım imzalı forması 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.

- Emre Aşık'ın 2002 Dünya Kupası'nda giydiği forması ve topu 800 bin TL'ye Erden Timur'a satıldı.

- Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa madalyaları 250 bin TL karşılığında satıldı.

- Berke Turgan'ın madalyaları 150 bin TL'ye satıldı.

- Ayetullah Emin tarafından çizilen Galatasaray logosunun orijinal çizimi 500 bin TL'ye satıldı.

- Henry Onyekuru'nun deplasmanda 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçındaki forması 400 bin TL'ye satıldı.