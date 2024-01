Sacha Boey'den açıklama: Baskı hissetmiyorum

ensonhaber.com

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro ücretle transfer olan Sacha Boey, açıklamalarda bulundu.

Alman ekibiyle ilk antrenmanına çıkan Fransız sağ bek oyuncusu, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanırken antrenman sonrası düzenlenen imza töreninde transferini değerlendirdi.

İşte Sacha Boey'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Her şeyi kazanmak istiyoruz"

Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ne olursa olsun Bayern'e gelirdim ama Mathys Tel gibi tanıdığım birkaç oyuncunun olması da yardımcı oluyor. En iyi kulüplerden biriyiz ve her şeyi kazanmak istiyoruz. Bu beni açıkça etkiledi. Elimden geleni yapacağım ve takımı elimden geldiğince desteklemeye çalışacağım. Oynamaya hazırım. Her gün çok çalışacağım ve işlerin iyi gitmesi için her şeyimi vereceğim.