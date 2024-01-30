Sacha Boey'den açıklama: Baskı hissetmiyorum Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan rekor bir transfer bedeliyle ayrılan ve Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey imza töreninde konuştu.

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Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro ücretle transfer olan Sacha Boey, açıklamalarda bulundu.

Alman ekibiyle ilk antrenmanına çıkan Fransız sağ bek oyuncusu, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanırken antrenman sonrası düzenlenen imza töreninde transferini değerlendirdi.

İşte Sacha Boey'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Her şeyi kazanmak istiyoruz"

Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ne olursa olsun Bayern'e gelirdim ama Mathys Tel gibi tanıdığım birkaç oyuncunun olması da yardımcı oluyor. En iyi kulüplerden biriyiz ve her şeyi kazanmak istiyoruz. Bu beni açıkça etkiledi. Elimden geleni yapacağım ve takımı elimden geldiğince desteklemeye çalışacağım. Oynamaya hazırım. Her gün çok çalışacağım ve işlerin iyi gitmesi için her şeyimi vereceğim.

"Fırsat olabileceğini biliyordum"

Bayern Münih'ten bir telefon aldım ve her şey yolunda gitti. Yakın zamandaydı. Fırsatlar olabileceğini biliyordum. Sabırlıydım, bekledim ve çok çalıştım. Philipp Lahm ise rol modelim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri. Küçükken onu çok izledim. Elbette bir gün onun kadar iyi olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

"Baskı hissetmiyorum"

Hiçbir baskı hissetmiyorum. Burada olmak bir onur. Heyecanlıyım ve her şeyi adım adım atmak istiyorum. Bu hamle, benim için neler yapabileceğimi göstermem için büyük bir şans.

"Galatasaray ile burada oynadım"

Allianz Arena, dünyanın en güzel stadyumlarından biri. Galatasaray formasıyla burada oynadım. Bu kez Bayern Münih formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum.

"Enerjisiyle bizi etkiledi"

Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, Sacha Boey transferi için açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey'in çok fazla enerjisi var, harika bir savunması ve çok hızlı, çok koşan birisi. Bayern Münih için harika bir transfer yaptık. Sacha Boey, Galatasaray'a karşı oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle enerjisiyle bizi çok etkiledi.

"Sabırsızlanıyorum"