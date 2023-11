Trabzonspor Başkanı Doğan: O hakemin hakemliği bitti

ensonhaber.com

İstanbul'da Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde yüzlerce taraftar ile bir araya gelen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2010-11'i unutmadıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan İstanbul'daki Fenerbahçe maçında da bir hakemin benzer işlere kalkıştığını belirtti.

"O hakemin hakemliği bitti"

Ertuğrul Doğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönem yaşıyoruz. Trabzonspor'un tek gündemi ekonomidir. Kendi kendini yönetebilecek bir durumda değildir. SPK'da Trabzonspor dışında böyle borçlu bir şirket olsa tahtası kapalı olur. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla kasaya 88 milyon Euro para katkımız olacak. Sadece benim başkanlığım dönemimde. Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar civarında olurdu. Gelirim başkan olurum, 6 ayda borçları bitiririm diye bir durum yok. Bu bir hayal. Hem borçları 6 ayda bitirip hem de İstanbul kulüpleriyle yarışırım diyen varsa buyursun gelsin. Devletimize müracaat ettik, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a ne verdiyseniz aynısını istiyoruz. 4 ayrı gayrimenkul talebimiz değerlendirme aşamasında. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Kartal'daki Trabzonspor tesislerine bugüne kadar 1 kuruş vergi ödememişiz. Sadece vergi borcumuz 1.2 milyar lira. Her bir taraftarımızın katkısını bekliyoruz. Lisanslı ürünlerden alalım, kombinesi olmayan kombine alsın. Gücü yeten loca alsın. Her bir liraya ihtiyacımız var. Her alanda mücadele veriyoruz. İstanbul'daki Fenerbahçe maçında hakem herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakemin hakemliği bitti.