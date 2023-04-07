Dünyaca ünlü I Musici grubu, 70'inci yıl turnesi kapsamında Ankara'da Unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Konser büyük beğeniyle izlendi.

AA

Müzik grubu, 1952'de Roma'da verdikleri ilk resmi konserlerinin 70. yıl dönümü kapsamında, CSO Ada Ankara'da başkentli sanatseverlerle buluştu.

Grup, son çıkardıkları albümleri Vivaldi ve Verdi-Dört Mevsim eserleri ile dinleyici karşısına çıktı.

Unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Dünyaca ünlü müzik grubunun verdiği konser Ankaralıları müziğe doyurdu. Pek çok önemli parçanın çalındığı konserde başkentliler keyifle bir akşam geçirdi.

Adından söz ettiren grup

Ünlü grup, dünyanın farklı yerlerinden verdikleri konserlerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu duraklardan biri de dün Ankara'da gerçekleşti. Konsere gelen müzikseverler memnun biçimde ayrıldılar.