Sette görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü 2021’de 'Rust' filminin çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'kasıtsız adam öldürmek'le suçlanan Amerikalı aktör Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü.

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'Rust' adlı filmde hem başrol oynayan hem yapımcı olan Amerikalı aktör Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletindeki sette kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

New Mexico savcıları, Baldwin aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar verdi.

Karar, Alec Baldwin ve diğer oyuncu kadrosunun Montana'da filmi çekmeye devam ettiği gün açıklandı.

Verilen karardan memnun olduklarını belirten Baldwin'in avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" dedi.

Filmin çekimleri yeniden başladı

Öte yandan film şirketinin sözcüsünden yeni bir açıklama geldi.

Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin perşembe günü Montana eyaletindeki Yellowstone Film Çiftliği'nde başladığını duyurdu.

Sözcü, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.

Ölen yönetmenin eşi yapımcılığını üstlenecek

Ekim ayında Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşma kapsamında ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlenecek.

Yapılan açıklamada projeyi bitirmek için Baldwin'in de Souza'nın da sete döneceği belirtildi.