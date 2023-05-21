Vakanüvis yazdı: Charlie Hebdo ilk günden beri provokatör Vakanüvis, Müslümanlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal yayınlarda bulunan Fransız Charlie Hebdo dergisini mercek altına aldı.

ensonhaber.com

Vakanüvis

İslam’a, Müslümanlara, son dönemde de özellikle Türklere, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alçakça saldırılarıyla öne çıkan Fransız Charlie Hebdo dergisi, yayın hayatına başladığından bu yana hemen her sayısındaki saldırgan, saygısız, müstehcen içerikleriyle sürekli tepki toplayan bir dergi.

Charlie Hebdo'nun temelinde pornografi vardı

“Encyclopedie Universalis”ın “Charlie-Hebdo” maddesinde anlatılanlara göre, Charlie Hebdo’nun kökenleri, benzer çizgideki başka bir gazete olan Hara-Kiri’nin tarihiyle yakından bağlantılı. 1960’ların ortasından itibaren yayınlanmaya başlayan, kendisine vinyet olarak “Aptal ve Kötü Gazete” ibaresini seçen bu gazetedeki bir grup, Charlie Hebdo’nun temelini Hara-Kiri’de atmışlardı. Ansiklopedideki değerlendirmede, “Bu derginin ruhu, ‘Charlie ruhu’; ifade özgürlüğünü, yakıcı ve saygısız mizahı, solcu değerleri, laikliği savunmak için çıkan bir dergi. Charlie Hebdo, Hara-Kiri’den miras kalan yakıcı ve saygısız bir ruha sahip.” denilmişti.

Hara-Kiri’nin yayınları sık sık Fransa İçişleri Bakanlığı’nın müdahalesine konu oluyordu. Bakanlık bir süre sonra derginin reşit olmayanlara satılmaması kararı almıştı. Bu kararın alınmasında pornografik çizimler ile politik eleştirilerde kullanılan hakaretamiz dil etkili olmuştu.

Önceleri Charlie Hebdo’yu Hara-Kiri dergisinin içinde bir ek olarak hazırlayan ekip, daha ilk günlerden itibaren saldırgan dosyalarıyla tepki çeken bir yayın çizgisi izlemişti. Derginin, 1970 yılında Fransa milli kahramanı General de Gaulle’ün ölümü üzerine kullandığı bir başlık bardağı taşırmış ve Hara-Kiri İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. İşte Charlie Hebdo, bu yasaklanan Hara-Kiri dergisinin yerini almak üzere hazırlanmıştı. Dergi, ilk kapanma tarihi olan 1982 yılına kadar sık sık skandal kapaklar ve dosyalarla tartışmaların odağında yer almıştı. 1982’de kapanan dergi, 1992’de yeniden yayın hayatına dönmüştü.

Charlie Hebdo yazarları pedofiliden tutuklanmış, dergi onları savunmuştu

Charlie Hebdo’nun adının karıştığı birbirinden rezil konularından birisi de pedofili olmuştu. Dergi yönetimi, 1977 yılındaki bir sayısında, çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan üç kişinin (biri dergide köşe yazarıydı) serbest bırakılması için açık mektup kaleme almıştı. Dergi pedofili alçaklığına, “Çocuk sevgisinden dolayı hapis cezası almak.” diyordu. Valeurs isimli derginin 11 Ocak 2020 tarihli sayısında yer alan bilgilere göre, Charlie Hebdo’daki pedofili rezaleti ilerleyen yıllarda bir kez daha gündeme gelmişti. Derginin köşe yazarı olan komedyen ve şarkıcı Patrick Font, 1998’de reşit olmayanlarla cinsel temas suçundan dolayı altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karikatür alçaklığı defalarca sergilendi

Derginin İslam dünyasında büyük infiallere yol açan Peygamber Efendimizin karikatürlerini yayımlama cüreti ise yıllar öncesine uzanmakta. Bu çerçevede Charlie Hebdo 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2011’de bu alçaklığa imza atmıştı. 2015’teki skandal yayın sonrası ise malum saldırı gerçekleşmişti. Derginin merkezine yönelik 7 Ocak 2015’teki saldırıda ikisi polis memuru olmak üzere 12 kişi öldürülmüştü. İki saldırgan ise ele geçirildikleri halde “kaçmaya çalıştıkları” iddiasıyla Fransız polisi tarafından vurularak öldürülmüşlerdi.

Charlie Hebdo'nun "terör rantı"

2015 yılında meydana gelen saldırı, sonrasında bazı “parasal tartışmalar”a da konu olmuştu. Saldırının ardından dergiye yönelik ilgi, dolayısıyla hasılat da artmıştı. Derginin saldırı öncesi tirajı 140 bin iken, saldırı sonrası ilk etapta 160 bin baskıya çıkmış, mükerrer baskılarla birlikte de satış 400 bini bulmuştu.

Charlie Hebdo yönetimi, sadece Fransa’da değil, dünya çapında dergiye yönelik ilgiyi ranta çevirmek için o günlerdeki bütün fırsatları değerlendirmişti. Bu doğrultuda saldırıdan iki hafta sonraki sayı da 16 dilde ve 500 bin baskıyla piyasaya verilmişti. Yönetim, o süreçte satışlardan elde edilen gelirden saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına pay verileceği vaadinde de bulunmuştu. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen idare verdiği sözü tutmayınca dergi ile saldırıda hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları mahkemelik olmuştu. Davalara konu para Charlie Hebdo’nun kasasına giren 10 milyon avroya ilişkindi.

Dergi yönetici ve avukatları mahkemede yaptıkları savunmada, geçmişteki açık beyanlara rağmen, derginin gelirlerinden pay verileceğine dair herhangi bir taahhütte bulunulmadığını iddia etmişlerdi. Öte yandan dergi, 2007 yılında yayımladığı bir başka Hazreti Muhammed karikatürü nedeniyle de yine parasal çekişme yaşamıştı. Rezil karikatür derginin tirajını arttırınca ilave baskılarla ortaya çıkan ek gelirin paylaşımı hissedarlar arasında anlaşmazlıklara yol açmıştı.