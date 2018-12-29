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LG'den katlanabilir ekranlı yeni telefon patenti

LG, katlanabilir akıllı telefon için yeni bir stil patenti aldı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 11:03..
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Katlanabilir akıllı telefon haberlerini sıkça duymaya başladık. Büyük telefon üreticilerinin aylar önce verdiği bilgiler, yeni yılda birçok katlanabilir akıllı telefon göreceğimizi gösteriyor. Bu telefonların nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacağı bilinmese de yine de birçok akıllı telefon kullanıcısı bu telefonları bir hayli merak ediyor.

Geçen hafta, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi, LG Electronics'e “Kıvrılabilir Mobil Terminal” isimli yeni bir patent verdi. Patente göre bu yeni telefon, içeriye ve dışarıya kıvrılabilen yeni bir ekran barındırıyor. Ayrıca telefon iki adet ekran, bir adet kalem ve birden fazla kamera bulunduruyor.

LG'den katlanabilir ekranlı yeni telefon patenti

Yukarıdaki LG patenti, esnek ekranlı katlanabilir bir akıllı telefonu gösteriyor. Ekran sola veya sağa döndürülebiliyor ve ara yüz buna göre ayarlanıyor. Telefon tam ekran kullanıldığında ise aynı anda 3 uygulama çalıştırabiliyor. Ayrıca açma / kapama düğmesi, parmak izi tarayıcısı ve ses düğmesi olarak kullanılabilecek bir arka düğmesi de bulunuyor.

LG'den katlanabilir ekranlı yeni telefon patenti

LG'nin bu katlanabilir patenti, birden fazla kameraya sahip. Ayrıca 3 boyutlu fotoğraf çekebileceğiniz bir lazer sensörlü kamera da bulunduruyor. Aynı anda iki farklı kullanıcı hesabını da destekleyecek telefon hakkında şimdilik başka bilgi bulunmuyor.

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