Maduro'yu devirmek için Blackwater hazır

Adı Afganistan ve Irak Savaşı sırasında sivillere yapılan işkenceler ve insan hakları ihlalleriyle ön plana çıkan ABD'li özel güvenlik şirketi olan Blackwater, Trump'ın onayı ile Venezuela'ya girmeye hazırlanıyor.

Blackwater'ın sahibi ve Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden Erik Prince'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için bu ülkeye özel güvenlik birimleri konuşlandırılması teklifinde bulundu.

IRAK'A GÜVENLİK İÇİN GİRDİLER SİVİL KATİLİ OLARAK ÇIKTILAR

Irak'ta sivil ölümlerden sorumlu tutulan güvenlik şirketinin patronunun son birkaç aydır Trump'a yakın isimler ve sürgündeki Venezuelalı varlıklı muhaliflerden böylesi bir operasyon için yatırım ve siyasi destek arayışında olduğu kaydedildi.