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    Berika Demir'den Şükrü Özyıldız itirafı

    Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi olan Berika Demir'in ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında b,r itirafta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 07:08
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    Berika Demir'den Şükrü Özyıldız itirafı

    Yaptırdığı estetik  operasyonlarla çok konuşulan fenomen Berika Demir, oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında Instagram'dan bomba itirafta bulundu.

    Instagram hesabından soruları yanıtlayan Berika Demir'e bir takipçisi "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" diye sordu. Sorulara açık açık cevap veren Demir, herkesi şaşırttı.

    "OF YA"

    Hikayesine ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koyan Demir, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" diye yazdı.

    Son ilişkisinin ardından hayatında biri olup olmadığıyla alakalı gelen soruya ise Demir, "Evet oldu. Tanıma aşamasından öteye ilişki boyutuna tam geçemedim. Flört diyebiliriz yani. Tabi açık olmak gerekirse bu benden ötürü oldu. Bazı noktalarda uyuşamadık. O noktaların uyuşması için de çabalamadım. Aslında ilişkiye değer olaylık bir durum olmadı buradan paylaşabileceğim." yanıtını verdi.

    Berika Demir den Şükrü Özyıldız itirafı #1

    Berika Demir den Şükrü Özyıldız itirafı #2

    Berika Demir den Şükrü Özyıldız itirafı #3

    Berika Demir den Şükrü Özyıldız itirafı #4

    Berika Demir den Şükrü Özyıldız itirafı #5

    Berika Demir den Şükrü Özyıldız itirafı #6


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