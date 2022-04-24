Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması

YouTube'da yayınlanan Mehmet Demirkol'un programına konuk olan Burcu Esmersoy, evlilik hakkında konuştu. Ünlü sunucu, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna, "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol'un programına konuk olarak katıldı.

2018 yılında Berk Suyabatmaz ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Esmersoy, evlilik hakkında sinyal verdi.

Mehmet Demirkol'un evlilik hakkında sorduğu soruya içtenlikle cevap veren Esmersoy, "Evliler kervanına geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Suyabatmaz'dan önce Massimo Cusimano ile hayatını birleştiren güzel sunucu, 2008 yılında boşanmıştı.

"Çok aşığım"

Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.