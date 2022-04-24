Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
588.873
0.19%
BTXN Coin
25.15
-3.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması

    YouTube'da yayınlanan Mehmet Demirkol'un programına konuk olan Burcu Esmersoy, evlilik hakkında konuştu. Ünlü sunucu, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna, "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol'un programına konuk olarak katıldı.

    2018 yılında Berk Suyabatmaz ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Esmersoy, evlilik hakkında sinyal verdi.

    Mehmet Demirkol'un evlilik hakkında sorduğu soruya içtenlikle cevap veren Esmersoy, "Evliler kervanına geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

    Suyabatmaz'dan önce Massimo Cusimano ile hayatını birleştiren güzel sunucu, 2008 yılında boşanmıştı.

    "Çok aşığım"

    Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

    Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

    Burcu Esmersoy dan evlilik açıklaması #1

    Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

    Burcu Esmersoy dan evlilik açıklaması #2


    İlginizi Çekebilir

    TBMM, özel gündemle toplandı
    Gündem

    TBMM, özel gündemle toplandı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Mehmet Fendoğlu: Küme düşme bu sezon da kaldırılmalı
    Futbol

    Mehmet Fendoğlu: Küme düşme bu sezon da kaldırılmalı

    Görüş Bildir