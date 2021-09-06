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    Ece Seçkin 15 Eylül'de gelin oluyor

    Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğün tarihi netleşti.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:10
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    Ece Seçkin 15 Eylül'de gelin oluyor

    Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan şarkıcı Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, nikah masasına oturmak için geri sayıma başladı.

    Hazırlıklara başlayan çiftin düğünü, 15 Eylül Çarşamba günü İstanbul, Beykoz'daki bir mekanda gerçekleşecek.

    HAYRANLARINA HEDİYE EDECEK

    29 yaşındaki şarkıcının, kendisi için hazırlanan gelinlikleri de ihtiyaç sahibi olan hayranlarına hediye edeceği öğrenildi.

    Ece Seçkin 15 Eylül de gelin oluyor #1

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