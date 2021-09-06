Ece Seçkin 15 Eylül'de gelin oluyor

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğün tarihi netleşti.

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan şarkıcı Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, nikah masasına oturmak için geri sayıma başladı.

Hazırlıklara başlayan çiftin düğünü, 15 Eylül Çarşamba günü İstanbul, Beykoz'daki bir mekanda gerçekleşecek.

HAYRANLARINA HEDİYE EDECEK

29 yaşındaki şarkıcının, kendisi için hazırlanan gelinlikleri de ihtiyaç sahibi olan hayranlarına hediye edeceği öğrenildi.