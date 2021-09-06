Ece Seçkin'den alkışlanacak hareket! Gelin adaylarına seslendi: Bana mesaj atın

15 Eylül'de dünya evine girmeye hazırlanan Ece Seçkin'den gelin adaylarına müjdeli haber geldi. Popçu, kendisi için hazırlanan gelinlikleri, düğünden sonra hayranlarına hediye edecek.

Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, nikah masasına oturmak için geri sayıma başladı.

Nişanlısı pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmeye hazırlanan Ece Seçkin, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımında, kendisi için birçok gelinlik hazırlandığını söyledi.

''GELİN ADAYLARI MESAJ ATSIN''

Popçu, bu gelinliklerin tamamını düğün sonrasında ihtiyacı olan sevenlerine hediye etmek istediğini açıkladı.

Ece Seçkin, paylaşıma "15 Eylül tarihinden sonra vücut ölçüleri bana yakın olan gelin adayları varsa mesaj atsınlar. Mesaj kutumu mutlaka kontrol ediyor olacağım" notunu düştü.

Seçkin'e takipçilerinden "Sen en güzel kalpli gelinsin" yorumları geldi.