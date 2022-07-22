Mahsun Kırmızıgül hakkında icra takibi başlatıldı

Ünlü sanatçının, hakkında çıkarılan icra ödeme emrine ilişkin avukatlık ücretini ödemezse hapis cezasına çarpıtılacağı belirtildi.

Mahsun Kırmızgül', açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu.

Yönetmen Mesut Uçakan, ünlü sanatçı Mahsun Kırmızgül'ün 'Vezir Parmağı' adlı filmine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bunun üzerine Kırmızıgül, kişilik haklarına saldırdı iddiasıyla Uçakan'a manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme heyeti, davanın ünlü sanatçının avukatı tarafından takip edilmediğini gerekçe göstererek davanın düşmesine karar verdi.

İcra takibi başlatıldı

Öte yandan Kırmızıgül'ün, karşı tarafa avukatlı vekalet ücreti ödemesi de hükmedildi.

Kararın ardından Mesut Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, kendisine avukatlık ücretinin ödenmediğini iddia ederek İstanbul İcra Dairesi’ne başvurdu.

Ardından Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlatıldı.

Toplam alacak bin 663 lira

Dilekçesinde mahkemenin, Kırmızıgül ile yapım firmasını vekalet ücreti ödemeye hükmettiğini belirten avukat Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu aktardı.

İcra ödeme emri çıktı

İHA'nın aktarımına göre; Kasap’ın dilekçesindeki taleplerini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttı.

Hapis cezasına çarptırılacak

Çıkan emir kapsamında, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film, emrin kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde borcu icra dairesine ait banka hesabına yatırmazsa veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, haklarında zorla icra yapılacak ve Kırmızıgül hapis cezasına çarptırılacak.