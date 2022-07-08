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    Okan Karacan hakkında taciz ve şantaj iddiaları

    Okan Karacan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 08:37
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    Okan Karacan hakkında taciz ve şantaj iddiaları

    Ünlü sunucu Okan Karacan'ın başı dertte. Kimliği belirsiz bir şahıs, Okan Karacan'a özel görüntülerini yollayarak yayınlamakla tehdit etti. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu.

    Garsonu taciz etti iddiası

    Ünlü sunucu daha öncede İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı.

    "Özel görüntülerin elimde"

    Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı. Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu.

    Okan Karacan hakkında taciz ve şantaj iddiaları #1

    Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu.

    Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan Karacan savcılığa koştu. Şüpheli kişi yüzünden huzurunun kaçtığını ileri süren Karacan, şantajcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

    Okan Karacan hakkında taciz ve şantaj iddiaları #2


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