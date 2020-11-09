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    Oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne köpek saldırdı

    Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 14:05
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:44
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    Oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne köpek saldırdı

    Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasından sonra Afilli Aşk ve Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı.

    Bir arkadaşının evine giden Hazar Erişkin, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi.

    YÜZÜNE 30 DİKİŞ ATILDI

    Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu.

    Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldğı öğrenildi.

    Oyuncu Hazal Erişkin in yüzüne köpek saldırdı #1

    Oyuncu Hazal Erişkin in yüzüne köpek saldırdı #2

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