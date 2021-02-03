Soner Sarıkabadayı: Hasan’la eşim ilgileniyor

Eşi Madelein Lopez Camelo ile alışverişe çıkan Soner Sarıkabadayı, bebekleri için daha yardımcı tutmadıklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün bir aışveriş merkezinde görüntülendi.

"YARDIMCI ALACAĞIZ"

Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışveriş yapmaya giden Sarıkabadayı, “Oğlumuzun her şeyi ile eşim ilgileniyor. Eşime yardımcı olacak birisini düşünmüyoruz. Sağ olsun şimdilik üstesinden geliyor” dedi.

"SENİ SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı,geçtiğimiz günlerde eşi Madelein Lopez Camelo'nun doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı. Yatakta bir kutlama yapan Sarıkabadayı, fotoğrafa "Benim güzelim iyi ki doğmuş. Seni çok seviyorum" yazmıştı.