1 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı: Camdaki Kız tüm gruplarda zirvede! 2 Haziran 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 Haziran Perşembe reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Al Sancak, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.