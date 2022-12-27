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2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu

2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekranlarda olacak. Bu yılki konukları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.