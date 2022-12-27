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    2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekranlarda olacak. Bu yılki konukları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
    • 27.12.2022 - 09:01
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    2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu

    Yılbaşı gününe kısa bir zaman kala, vatandaşlar hazırlıklarına devam ediyor. Yılbaşını evde geçirmek isteyen kişiler, o gece televizyonda yayınlanacak programları araştırıyor.

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, her sene yılbaşı gecesinde özel programıyla TV8 ekranlarını süslüyor.

    4 jüri eşliğinde reyting rekorları kıran ses yarışması O Ses Türkiye bu yıl konuklarıyla dikkat çekti.

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından O Ses Türkiye Yılbaşı'nın bazı konuklarını takipçileriyle paylaştı.

    Bu yıl ekranlara damga vuracak olan O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

    O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları

    O Ses Türkiye Yılbaşı programında; Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Talat Bulut, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Hafsanur Sancaktutan, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Büşra Pekin ve Neslihan Atagül oldgibi isimler yarışacak.

    Paylaşımlarda Cemal Canseven ve Danla Bilic; Yanarım, Büşra Pekin; Bi' Tek Ben Anlarım, Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem ise Sevda Mecburi İstikamet şarkılarını seslendirdiler.

    2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı konukları belli oldu #1


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