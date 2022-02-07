Arka Sıradakiler'in Gamze'si büyüdü, evlendi ve anne oldu! İşte şirinlik abidesi ikiz çocukları...

Arka Sıradakiler'in Gamze'si büyüdü, evlendi ve anne oldu! İşte şirinlik abidesi ikiz çocukları...

Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Gamze karakteri ile tanınan Sinem Öztürk, iki çocuk annesi oldu. İki erkek çocuğu annesi olan Öztürk, son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde boy gösterdi.

MinT Prodüksiyon tarafından FOX için hazırlanan drama ve gençlik türündeki Arka Sıradakiler'in yapımcılığını Birol Güven yaptı.

Yönetmenliğini ise Hamdi Alkan'ın üstlendiği dizi, 6 sezondan oluştu ve FOX'un ardından belli bir süre TNT kanalında devam etti.

MinT Prodüksiyon'un üstlendiği dizinin yapımcılığını TNT'ye geçmesiyle Best Prodüksiyon üstlendi. Zamanla efsane haline gelen yapımın başrollerinde ise birbirinden genç isimler yer aldı.

Bu isimlerin arasında; Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü ve Fırat Çöloğlu geliyor.

Dizi bittikten sonra bile akıllarda kalıp tekrarlarıyla izlenirken, oyuncularının yaşadığı değişimler gündem olmaya başladı.

Bu oyunculardan birisi olan ve en favorileri arasında yer alan Sinem Öztürk, Gamze'ye hayat verdi.

Gamze'nin güzelliği ve Oktay'la yaşadığı aşkla anılan Sinem Öztürk'ün bir diğer projesi ise Kiralık Aşk oldu.

SİNEM ÖZTÜRK'ÜN DEĞİŞİMİ

Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Sinem Öztürk, yıllar içinde bir hayli değişti.

Bir dönem sarı saçlı hali ile ortalığı yakan Öztürk, şimdilerde iki erkek çocuğu annesi oldu.

Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Öztürk, ikiz annesi oldu ve çocuklarına Kemal ile Mustafa adını verdi.

Sık sık çocukları ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, doğumdan sonra Evlilik Hakkında Her Şey'de boy gösterdi.

Diziye konuk oyuncu olarak katılan Öztürk, sergilediği performans ile kısa süre içerisinde gündem oldu.

Şimdilerde saç rengini değiştiren ve yeni bir projede yer almayan oyuncu, zamanının çoğunu çocukları ile geçiriyor.