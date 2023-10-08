"Ayaklarına sağlık" Mine Tugay'ın son pozları takipçilerini mest etti! Mine Tugay'ın ayakları, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Takipçileri, gördükleri her kareyi beğenmeden geçemiyor.

ensonhaber.com Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı karelerle adından söz ettiriyor. Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkatleri çekiyor. 45 yaşındaki Mine Tugay, Instagram'ı yine salladı. Sandalyede objektif karşısına geçen güzel oyuncu, takipçilerini hayran bıraktı. Ayaklarını seviyor Yeni bir paylaşım yapan Mine Tugay, beyaz teniyle gözlere hitap etti. Ayaklarını da ön plana alan Tugay, kırmızı ojeleriyle mest etti. Güzel oyuncu, o karelerini takipçileriyle paylaştı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...