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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı karelerle adından söz ettiriyor.
Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkatleri çekiyor.
45 yaşındaki Mine Tugay, Instagram'ı yine salladı.
Sandalyede objektif karşısına geçen güzel oyuncu, takipçilerini hayran bıraktı.
Ayaklarını seviyor
Yeni bir paylaşım yapan Mine Tugay, beyaz teniyle gözlere hitap etti.
Ayaklarını da ön plana alan Tugay, kırmızı ojeleriyle mest etti.
Güzel oyuncu, o karelerini takipçileriyle paylaştı.
İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...