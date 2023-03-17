Bikinili pozlarını seri olarak paylaştı! Ebru Polat'tan nefes kesen kareler: "Yılan gibi kadınsın..." Söylemleri ve sosyal medya pozlarıyla hayranlarını etkileyen Ebru Polat, bikinili karelerini yayınladı. Dubai'ye giden ve çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunan Polat, kusursuz fiziğiyle göz doldurdu.

30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, hukuk fakültesini tamamladı ve bir süre avukatlık yaptı.

Ancak şarkıcılığı isteyen ve sesi güzel olan Polat, tercihini bu taraftan kullandı.Avukatlığı bırakan Polat, "Çetin Ceviz" şarkısıyla iyi bir çıkış elde etti.

Bu şarkıdan sonra başka birçok parçaya imza atan Ebru, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Hem söylemleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel isim, soluğu Dubai'de aldı.

Dubai'ye tatile giden ve burada çektirdiği kareleri paylaşan Polat, güneşi ise kaçırmadı.

Bikinisini giyen ve plaja inen Ebru Polat çektirdiği kareler ile sosyal medyayı salladı.

Ebru Polat yazı getirdi

Uzun bir süredir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün Dubai’ye gitti.

Havaalanı yolundan uçak tecrübesine kadar her detayı sosyal medya takipçileri ile anbean paylaşan ünlü isim, son paylaşımlarıyla olay oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir tarafa çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın bikinili pozları nefes kesti.