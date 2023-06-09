Camdaki Kız büyük final: Nalan ve Sedat yeniden evleniyor Camdaki Kız önümüzdeki hafta final bölümüyle ekranlara veda edecek. Diziden final bölümü fragmanı yayınlandı. Hayri'nin ölümünün ardından Nalan, Sedat'a geri dönüyor. Sedat ve Nalan tekrar evleniyor. İşte Camdaki Kız final bölümü fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor. Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor. Yeni bölümde neler olacak? Hayri, Nalan'ı aldattığı için büyük bir pişmanlık yaşadı. Nalan'a geri dönmek istediğinde ise sandığı kadar kolay olmayacaktı. Hayri'nin kendisini terk etmesini hazmedemeyen Laz Kızı, Hayri'yi bıçaklayarak öldürdü. Hayri'nin ölümü sonrası Nalan ve Sedat tekrar evleniyor. İşte fragman...