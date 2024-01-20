Cemre Baysel karlar üzerinde poz verdi! 'İçimiz ısındı' Ünlü oyuncu Cemre Baysel karlar üzerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte güzel oyuncunun kar pozları...

ensonhaber.com

Sakla Beni dizisinde canlandırdığı İncila karakteriyle beğeni toplayan Cemre Baysel, Instagram pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemre Baysel son paylaşımı ile yine beğeni toplamayı başardı.

24 yaşında olan Cemre Baysel, Erciyes'e kayak yapmaya gitti. Ünlü oyuncu karlar üzerinde verdiği pozlar ile takipçilerinden tam not altı.

Cemre Baysel oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile beğeni toplayan Cemre Baysel'in karlar üzerinde verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

İşte Cemre Baysel'in iddialı gala pozları..