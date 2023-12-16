Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme! ‘Azmettirici’ suçlamasıyla… Eski eşi Mehmet B.’nin iş yerini kurşunlatan Ece Ronay gözaltına alınmıştı. Başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet B.’nin işyerinin kurşunlanmasının ardından Ronay hakkında “kurşunlamaya azmettirmek” suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı verilmişti. Ronay ile birlikte 5 kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınmalarının ardından soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ece Ronay T. Ve diğer 5 şüpheliye ait cep telefonları ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

Şifreleri kırılan söz konusu kişilere ait cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar üzerindeki adli incelemeler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman kişilerce yapılıyor. İncelemede, eski ve yeni tarihli tüm mesaj trafiğine ve silinmiş verilere ulaşılacak.

Tüm veriler mercek altında…

Cihazlarda güncel olarak bulunan delil niteliği taşıyabilecek tüm bilgi ve bulgular incelemeye tabi tutularak hukuki delillere dönüştürülecek.

Söz konusu şüphelilere ait cihazların içeriğiyle ilgili geniş kapsamlı rapor hazırlanacak ve dijital materyallerin içerisinde yer alan arama, mesaj, elektronik posta yazışmaları, fotoğraf veya herhangi başka bir bilgi tasniflenerek dosyaya delil olarak konulacak.

Dün öğle saatlerinde el konulan cihazlar üzerindeki incelemelerin başladığı öğrenilirken, çalışmaların sonunda azmettirme olayıyla ilgili saldırının yaşandığı günlerde Ece Ronay T. ile tetiği çeken şüphelilere ait telefon hatlarının baz verdiği istasyonlar karşılaştırılacak ve birbirleri ile bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak.

Adli inceleme ve analizlerin bugün tamamlanması bekleniyor.