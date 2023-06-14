Fenomen Ece Ronay pozlarıyla dikkat çekti! "Boşanmak yaradı" Geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşanan Ece Ronay, cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Aslen Diyarbakırlı olan ve çektiği "karpuz" videosuyla sosyal medyada adını duyuran Ece Ronay, sosyal medyada fenomen haline geldi. Ardından 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, şarkılarıyla ününe ün kattı. TikTok videoları ile sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay, magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasına girdi. Ece Ronay, Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu. 98 doğumlu Ronay, kısa bir sürenin ardından oğlu Miran'ı kucağına aldı. Evliliklerinde kriz yaşayan çift, çok sürmeden boşandı. Tek celsede biten evliliğin akabinde Ece Ronay'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımları geldi. Özüne döndü 1.4 milyon takipçisi olan Ece Ronay, instagram hesabından iddialı pozlar paylaştı. Dekolteli kareleriyle dikkat çeken fenomen, binlerce beğeni aldı. Takipçileri ise o karelere, "Ece geri döndü", "Boşanmak yaradı", "İşte bizim Ece" gibi yorumlar yaptı.