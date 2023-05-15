Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan meclise girecek mi? İYİ Parti'nin Hatay milletvekili adayı gösterdiği eski futbolcu Gökhan Zan'ın milletvekili seçilip seçilmediği sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları seçmenler tarafından yakından takip ediliyor.

28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı.

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski milli futbolcu Gökhan Zan yer alıyor.

İYİ Parti'nin Hatay'dan aday gösterdiği Gökhan Zan'ın meclise girip giremediği sorusu gündeme geldi.

Peki, Gökhan Zan milletvekili oldu mu? İşte yanıtı..

Gökhan Zan milletvekili oldu mu?

İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.