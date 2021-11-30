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    Gören ablası sandı! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'un annesi...

    Lenf kanseri tedavisi nedeniyle Arka Sokaklar'a ara veren Boğaç Aksoy'un annesiyle birlikte çekilen fotoğraf karesi, görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 18:57
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    Gören ablası sandı! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy'un annesi...

    Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenfoma kanserine karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

    Geçtiğimiz Mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyuran ve kemoterapi tedavisi gören oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine de başladı.

    Tedavi için setlere ara vermek zorunda kalan Aksoy, geçtiğimiz haftalarda yaptığı son açıklamasında "Son olarak 21 günlük bir tedavi kaldı, o da bittikten sonra kameraların karşısına çıkmak ve setlere dönmek için hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

    ANNE OĞUL POZLARI

    Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Aksoy, Instagram hesabından 'sen olmasan başaramazdım' dediği annesi Güliz Muzaffer İncekara ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

    Anne ile oğlunun fotoğrafını görenler ise adeta abla kardeş zannetti.

    Güliz Muzaffer İncekara güzelliği ve genç görüntüsüyle kendine hayran bıraktı.

    İşte Boğaz Aksoy'un annesiyle pozu...

    Gören ablası sandı! Arka Sokaklar ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy un annesi... #1

    Gören ablası sandı! Arka Sokaklar ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy un annesi... #2

    Gören ablası sandı! Arka Sokaklar ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy un annesi... #3


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