Hazal Subaşı bacaklarını kaldırdı, sosyal medya alev aldı! "Sen nasıl bir güzelliksin" Dilek Taşı dizisinin yıldızı Hazal Subaşı, sosyal medya hesabında paylaştığı kareleriyle takipçilerinin nabzını yükseltti.

ensonhaber.com Adını Sen Koy, Çukur, Kasaba Doktoru ve Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan Hazal Subaşı, Dilek Taşı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyunculuk yeteneği bir yana güzelliğiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Subaşı, cesur pozlardan geri kalmıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geldi. Poz kadın Birbiri ardına paylaştığı pozlarıyla nefes kesen Hazal Subaşı, bacaklarını kaldırınca takipçileri beğeni yağdırdı. Sere serpe uzandığı koltukta nabız yükselten Subaşı'na yüzlerce yorum geldi. İşte Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı'nın paylaşımı...