Kısmetse Olur'un fenomen iki güzeliydi! Panoramayı sunacaklar...

TV ekranlarında final yapan Kısmetse Olur yarışması, yıllar sonra "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adıyla Youtube'da yayınlandı.
İlk sezon gelin ve damat adaylarıyla kaos ve aşka sahne olan Kısmetse Olur evinin halk oylamasını kazanan çifti Elif Nur Yel- Sedat Polat oldu. Oylamada ise Buse Korkmaz ve Emir Luca Koçhisarlı oldu.
Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, 2. sezona devam ediyor.
Yapımcıların kararına göre ise, panorama konseptinde "Sekizinci Gün" de yayında olacak.
Kısmetse Olur haftasının yorumlanacağı programın sunucuları da belli oldu.
Elif-Buse sunacak
'Kısmetse Olur Aşkın Gücü Panorama' programının sunucuları Elif ve Buse oldu.
Güzel ikili bundan sonra haftada bir gün programın Panorama'sıyla ekranlarda olacak.