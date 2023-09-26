Kısmetse Olur'un fenomen iki güzeliydi! Panoramayı sunacaklar... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması ilk sezonu tamamladı, ikinci sezona start verdi. "Sekizinci Gün" adıyla ise panorama programı yayınlanacak. Kısmetse Olur Panorama'yı ise ilk sezonun iki güzeli sunacak.

ensonhaber.com

TV ekranlarında final yapan Kısmetse Olur yarışması, yıllar sonra "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adıyla Youtube'da yayınlandı.

İlk sezon gelin ve damat adaylarıyla kaos ve aşka sahne olan Kısmetse Olur evinin halk oylamasını kazanan çifti Elif Nur Yel- Sedat Polat oldu. Oylamada ise Buse Korkmaz ve Emir Luca Koçhisarlı oldu.

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, 2. sezona devam ediyor.

Yapımcıların kararına göre ise, panorama konseptinde "Sekizinci Gün" de yayında olacak.

Kısmetse Olur haftasının yorumlanacağı programın sunucuları da belli oldu.

Elif-Buse sunacak

'Kısmetse Olur Aşkın Gücü Panorama' programının sunucuları Elif ve Buse oldu.

Güzel ikili bundan sonra haftada bir gün programın Panorama'sıyla ekranlarda olacak.