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Kızılcık Şerbeti 38. bölüm 2. fragman: Abdullah Alev'i seçti, Pembe kalpten gidiyor...

Kızılcık Şerbeti 38. bölüm 2. fragman: Abdullah Alev'i seçti, Pembe kalpten gidiyor... Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta ipler kopacak. Diziden yeni fragman geldi. Abdullah Alev ve Pembe arasında seçimini yaptı. Pembe kriz geçirecek... İşte yeni bölüm fragmanı!