Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, her yeni bölümüyle heyecanı doruklara çıkarıyor.
Duygusal sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi için gözler yeni bölüm fragmanında.
Dizinin son bölümünde yaşananlar, ekranlara damga vurmuştu. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi.
Bakın yeni bölümde neler olacak…
Abdullah, Alev'i seçti!
Dizinin yeni bölüm fragmanında Alev, Rüzgar'la evlenme kararı alıyor ve yüzükleri Abdullah'a taktırıyor. Abdullah'ı son kez her şeyi açıklaması için uyaran Alev, bakalım nelerle karşılaşacak.
Abdullah'ın Pembe'ye dönüp bakması, akıllara Alev'i seçeceğini getirdi. Öte yandan Fatih, Doğa'nın boşanma avukatı ile görüştüğünü öğreniyor.