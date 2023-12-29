MasterChef All Star 2023 finali ne zaman? İşte bitiş tarihi All Star kadrosuyla gittikçe sona yaklaşan MasterChef'te büyük final ne zaman olacak merak ediliyor. Masterchef bitiş tarihi bu kapsamda araştırılıyor. İşte MasterChef All Star 2023 son bölüm...

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TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, bu sezon All Star kadrosuyla başladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın şef koltuğunda oturduğu programda tanıdık yarışmacılar vardı.

MasterChef All Star şampiyonu olmak isteyenler mutfakta ter döktü ve dökmeye devam ediyor.

MasterChef 2023 sezonu ise yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Barbaros, Tahsin, Esra ve Sergen finale kaldı.

İzleyiciler ise final bölümü ne zaman, MasterChef ne zaman bitecek merak ediyor.

İşte MasterChef All Star finali ve ayrıntılar...

MasterChef finali ne zaman?

MasterChef'te ceket giyme haftası bitti ve final başlayacak. Önce 4. ve 3. belli olacak, sonrasında ise kalan iki isim yarışacak.

Büyük final ise canlı yayında gerçekleşecek.

MasterChef All Star'ın önümüzdeki hafta final yapması bekleniyor. Akabinde ise Survivor başlayacak.