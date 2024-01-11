MasterChef'ten önce o yarışmaya katılmış! İşte Esra Tokelli'nin katıldığı yarışma MasterChef Türkiye All Star'da şampiyon olan Esra Tokelli'nin geçmiş yıllarda başka bir yemek programına katıldığı ortaya çıktı. İşte Esra Tokelli'nin katıldığı o program..

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MasterChef Türkiye All Star 2024'ün şampiyonu olan Esra Tokelli'nin daha önce başka bir yemek yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Hazırladığı tabaklar ile şeflerin beğenisini kazanan Esra Tokelli MasterChef'teki ilk sezonundan sonra bir restoran açmış fakat daha sonra kapatmıştı.

İlk olarak 2020 yılında MasterChef'e katılan Esra Tokelli bu sezon yapılan All Star sezonuna adeta damga vurdu.

Defalarca eleme potasında yer almasına rağmen elenmeden finale kadar gelen Esra finalde Tahsin'i yenerek MasterChef şampiyonu olmayı başardı.

Esra Tokelli'nin MasterChef'e katılmadan önce başka bir yemek programına katıldığı ortaya çıktı. İşte Esra'nın katıldığı o program...

Yaptığı yemekler ile şeflerden sık sık övgü dolu yorumlar alan Esra Tokelli şampiyon olduktan sonra sosyal medyada gündeme oturdu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra'nın Instagram'da 485 bin takipçisi bulunuyor.

MasterChef yarışması ile tanınan Esra Tokelli'nin, MasterChef'e katılmadan önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

İşte Esra Tokelli'nin Yemekteyiz programındaki görüntüleri..

Seda Sayan ile Yemekteyiz programında yarışan Esra Tokelli o haftanın birincisi olarak 10 bin liralık para ödülünü kazanan isim olmuştu.