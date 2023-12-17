Meltem Akçöl kar pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü... Oyuncu Meltem Akçöl'ün son Instagram pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun pozlarına yorum yağdı. İşte o kareler...

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Oyuncu Meltem Akçöl güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Meltem Akçöl şimdiye kadar üç dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.

İlk olarak 2021 yılında Kırık Hayatlar isimli dizide Deniz Yılmaz karakterine hayat veren Meltem Akçöl daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Hazal karakteri ile büyük bir üne ulaştı.

Meltem Akçöl son olarak Gülcemal dizisinde rol alarak ekranlarda yer aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meltem Akçöl'ün her paylaşımı yüz binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Oyunculuk dışında sosyal medya ile de ilgilenen Meltem Akçöl'ün Instagram hesabında 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu son olarak kar temalı pozlarıyla büyük beğeni topladı. Akçöl'ün karda verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

İşte Meltem Akçöl'ün beğeni toplayan son Instagram pozları...