Ne İlhan Şen ne Serkay Tütüncü! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in sevgilisi bakın kim çıktı

Ne İlhan Şen ne Serkay Tütüncü! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in sevgilisi bakın kim çıktı

Adı ilk önce Aşk Mantık İntikam'daki partneri İlhan Şen ile anılan ardından Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edilen Burcu Özberk'in, kendisinden 10 yaş küçük bir isimle aşk yaşadığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk, sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özberk, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Daha önce adı, Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan güzel oyuncu, şimdi de bambaşka bir isimle gündemde...

GÖNLÜNÜ BAKIN KİME KAPTIRDI

Güzel oyuncu Burcu Özberk'in kendisinden 10 yaş küçük Sarp Şardan ile sevgili olduğu söylentileri, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ''Maske Kimsin Sen'' yarışmasında görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan'ın 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Özberk'in kalbini çaldığı iddia edildi.

Maske Kimsin Sen yarışmasında, 'Geyik' kostümünün altındaki ünlü ismin Burcu Özberk olduğu düşünülüyordu.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN FOTOĞRAF

Söz konusu iddiaları güçlendiren detay ise Sarp Şardan'ın Maske Kimsin Sen yarışmasında Geyik'in ipucu çekimlerinde yer aldığı fotoğraflar oldu.

Ayrıca Şardan'ın, Spotify'de Burcu Özberk için çalma listesi yaptığı da ortaya çıktı. Ancak Şardan, haberlerin ortaya çıkmasının ardından listeyi sildi.

İkiliden aşk iddilarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.